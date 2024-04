Moção de Nuno Melo aprovada por unanimidade

"A moção está aprovada por unanimidade", anunciou o presidente do congresso, José Manuel Rodrigues, depois de afirmar não ter registado votos contra nem abstenções.

A votação da moção de estratégia global, documento que tem como objetivo "fixar a orientação geral do partido", decorreu de braço no ar.

A outra moção apresentada ao congresso, da Juventude Popular, intitulada "Assegurar o Futuro", foi retirada. O anúncio foi feito por secretário-geral da estrutura que representa os jovens do CDS-PP, Tomás Amaro Monteiro.

Também as alterações aos estatutos do partido propostas pela direção foram aprovadas por unanimidade.

Na apresentação das alterações, o secretário-geral do CDS-PP, Pedro Morais Soares, explicou que algumas alterações se prendem com questões identificadas pelo Tribunal Constitucional.

A maior mudança prende-se com o Conselho Nacional de Jurisdição passar de sete para 11 membros e funcionar com duas secções e o plenário. A proposta visa ainda limitar até quatro anos a sanção de suspensão de um militante.

A última vez que os estatutos do CDS-PP foram alterados foi em 2022, pouco depois de Nuno Melo chegar à liderança do partido.

Os congressistas aprovaram igualmente um voto de louvor à ação da Juventude Popular, proposto durante os trabalhos por um dirigente da estrutura.

O primeiro dia de trabalhos da reunião magna dos centristas, que arrancou às 11:30, terminou às 00:50.

O presidente do congresso, José Manuel Rodrigues, lembrou que de manhã decorre a eleição para os órgãos nacionais do CDS-PP, e os delegados podem votar entre as 09:30 e as 11:30.

O anúncio dos resultados está previsto para as 12:30, seguindo-se a tomada de posse dos novos órgãos e o discurso de consagração de Nuno Melo, que terá o mandato renovado enquanto líder do partido.

As listas para os órgãos podem ser entregues à Comissão Organizadora do Congresso "até às 02:00", anunciou o presidente da reunião magna antes de dar os trabalhos por encerrados.