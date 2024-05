Moedas diz que escolha será entre extremos e PS "que já não tem sonho europeu"

Na apresentação do programa eleitoral da AD às eleições de 09 de junho, Moedas felicitou o presidente do PSD e primeiro-ministro Luís Montenegro pela "grande, grande escolha" do cabeça de lista, o jornalista e comentador televisivo Sebastião Bugalho.

"O Sebastião é um homem absolutamente extraordinário, inteligente, capaz, único", elogiou, considerando que o jovem de 28 anos representa "o sonho europeu".

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa considerou que a escolha dos eleitores nas próximas europeias será "simples e clara".

"Podem escolher entre a extrema-direita e extrema-esquerda, com uma garantia: vão votar todos da mesma maneira. Os portugueses que votam no Chega, no BE, no PCP, sabem que, na maioria das vezes, o voto no Parlamento Europeu é conjunto e votam em destruir o sistema, todos juntos", disse.

A outra escolha, contrapôs, será o voto do PS, partido a que deixou fortes críticas.

"O PS que, no fundo, já não tem sonho europeu. O PS que é mais do mesmo na Europa porque se deixou comprar pela extrema-esquerda e isso diluiu o sonho do PS que nós conhecíamos do passado. Esse sonho já não existe", acusou.