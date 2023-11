Montenegro considera "normal" que PM assuma a pasta das Infraestruturas

"Com toda a franqueza, acho que é relativamente normal, numa situação que, essa sim, é que não é normal, a de termos um primeiro-ministro que está demissionário e o ministro (João Galamba) que prolongou, ultrapassando todos os limites, a sua permanência no governo", considerou Luís Montenegro.







"Vejo com normalidade que isso tenha sido a solução encontrada na orgânica do Governo", disse Luís Montenegro no final de uma reunião com empresários do setor turístico do Algarve.