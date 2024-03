Montenegro defende que não há razões para duvidar da estabilidade do governo

Questionado pelos jornalistas sobre a composição do próximo Governo, Luís Montenegro remete para o momento em que apresentar os nomes ao presidente da República. Mas aponta já entre as prioridades do novo Governo a recuperação de atrasos no PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.





Já depois destas declarações aos jornalistas, Luís Montenegro encontrou-se com António Costa. É um encontro que foi marcado de madrugada, quando o primeiro-ministro cessante ligou a Montenegro para o felicitar pela indigitação como primeiro-ministro. Uma vez que os dois estão esta quinta-feira em Bruxelas, marcaram este encontro presencial.