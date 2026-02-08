Montenegro felicita Seguro e garante "espírito de convergência"

Luís Montenegro disse ainda ter garantido a Seguro, em nome do Governo, “toda a disponibilidade para trabalharmos em prol do futuro de Portugal, com espírito de convergência para salvaguardarmos o interesse dos portugueses”.









O chefe de Governo disse também estar certo de que a colaboração será "a nota dominante que garantirá a estabilidade política em Portugal", assim como a estabilidade económica, financeira e social. O primeiro-ministro reiterou a intenção de demonstrar "toda a cooperação" no sentido de "servirmos Portugal e o povo português de forma construtiva e positiva, cada um ao nível da responsabilidade que a Constituição atribui".





Questionado sobre eventuais divergências entre o Governo e António José Seguro, o primeiro-ministro frisou que “não é a origem partidária dos percursos dos presidentes da República que marca o exercício do seu magistério e não será também dessa perspetiva que o Governo olhará para um mandato do novo presidente”.



“Estou certo, por aquilo que conheço do dr. António José Seguro, que não será difícil nós estabelecermos uma relação de cooperação”, acrescentou.





Montenegro felicitou igualmente o povo português “por mais uma demonstração de grande maturidade cívica, que ficou bem patente pelo alto nível de participação”, destacando ainda aqueles que foram às urnas “mesmo nas regiões que vivem por estes dias grandes adversidades em virtude da situação meteorológica”.





Luís Montenegro quis, “em nome do Governo, dirigir uma palavra de felicitação ao dr. António José Seguro, o presidente da República eleito”.“Tive já ocasião de falar com ele, como tive também ocasião de falar com o dr. André Ventura, candidato vencido neste segundo sufrágio”, afirmou numa declaração ao país.