Luís Montenegro diz que não tem medo de ir a eleições e garante que o PSD vai ganhar as regionais da Madeira e também as Europeias. O líder social-democrata foi ao arquipélago dar apoio a Miguel Albuquerque, que não tem dúvidas de que uma derrota nas Europeias implica uma saída da liderança do partido de Luís Montenegro.