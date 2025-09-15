Montenegro garante que desconhece investigação ao secretário de Estado da Agricultura

por Joana Raposo Santos - RTP
Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

O primeiro-ministro disse esta segunda-feira desconhecer qualquer investigação ao secretário de Estado da Agricultura. Confrontado pelos jornalistas sobre se mantém a confiança política no governante, Luís Montenegro garantiu que não tem conhecimento de qualquer processo.

VER MAIS
"Se houver algo a investigar, que se investigue”, acrescentou, porém, o chefe de Governo.

Em causa está a notícia de que o secretário de Estado da Agricultura estará a ser investigado pela Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, alegadamente relacionados com empresas com as quais está ligado.

Os jornais Correio da Manhã e Expresso contam que a PJ de leiria e o Ministério Público de santarém estão a investigar os negócios das empresas de João Moura por suspeitas de branqueamento de capitais.

O CM revela que João Moura é sócio de duas empresas e adianta que existem denúncias sobre movimentações financeiras realizadas por essas empresas ligadas ao setor imobiliário.
PAN pede demissão do secretário de Estado

Em reação a estas notícias, o PAN defendeu esta segunda-feira que o secretário de Estado da Agricultura não tem condições para continuar no cargo e deve ser demitido pelo primeiro-ministro a bem da credibilidade do Governo.

São palavras de Inês Sousa Real, que enviou um conjunto de perguntas a Luís Montenegro na sequência da notícia.

Ouvida pela Antena 1, a deputada única do PAN lembrou que já tinha acusado o secretário de Estado, responsável pela pasta do Bem-estar Animal, de conflito de interesses por integrar a comissão de honra de uma tourada.
Tópicos
PUB
PUB