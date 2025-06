Foto: José Sena Goulão - Lusa

O chefe do Governo abriu o debate do Programa do Governo a repetir promessas de diálogo. Insiste que o Governo vai apertar as regras da imigração, mas sem suspender o reagrupamento familiar.



Anunciou uma redução do IRS para a classe média, já este ano, e garantiu que o objetivo não é "reduzir, mas restaurar a eficácia do Estado".