Montenegro projeta PSD "ainda mais forte, unido e coeso" no futuro

Esta posição foi transmitida pelo líder social-democrata num texto divulgado no `site` do partido a propósito do 50.º aniversário do PSD, intitulado "Preparar os próximos 50 anos".

"O futuro do Partido Social Democrata faz-se todos os dias do equilíbrio entre experiência e renovação, entre firmeza de valores e flexibilidade de ação, entre identidade e evolução. Um futuro que estamos já hoje a preparar. As mudanças que aprovámos em novembro último no âmbito da revisão estatutária projetam o nosso partido para, nos próximos anos, ser ainda mais forte, unido e coeso", salienta Luís Montenegro.

O social-democrata projeta também um PSD "com cada vez mais transparência e compromisso ético, com mais participação, mais abertura à sociedade, mais independentes, com mais simplicidade, justiça e eficiência nos procedimentos internos, com mais paridade de género" e também "com mais jovens".

"Porque o futuro é renovação, é mudança, são novas formas de ver e compreender o mundo. Dando-lhes espaço para crescer, ferramentas para se prepararem e qualificarem. Não apenas para renovarmos os nossos quadros com sangue novo, mas sobretudo para que Portugal possa contar com uma social-democracia rejuvenescida e robustecida nos anos vindouros", defende.

Olhando para o passado, o presidente do PSD salienta igualmente que a história do PSD "moldou indelevelmente o rumo do regime democrático ao longo dos seus 50 anos de existência" e "conferiu-lhe o sinal de humanismo e de progresso económico e social que só uma visão social-democrata transporta".

Montenegro defende que, sem o PSD, "Portugal não seria apenas diferente, seria seguramente mais imperfeito e incompleto".

O PSD direcionou Portugal "decisivamente para o Estado social, para a economia social de mercado e para um modelo de sociedade livre, justa e equitativa", assente "na igualdade de oportunidades e na valorização do mérito" e que "valoriza a livre iniciativa sem nunca perder de vista a solidariedade, e que não deixa ninguém para trás", refere.

"Uma sociedade tolerante e promotora de consensos, no respeito pela diferença e na defesa intransigente da liberdade de expressão e do pluralismo, uma sociedade onde o Estado está ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço do Estado, em que este é o garante do acesso a serviços públicos essenciais para todos e não apenas para alguns. Uma sociedade moderna, aberta à Europa e ao mundo, de vocação Atlântica", acrescenta o primeiro-ministro.

Nesta mensagem, o líder do PSD evoca também "todos os homens e mulheres -- militantes, simpatizantes, dirigentes -- que ao longo do tempo engrandeceram o partido com a sua entrega, trabalho e exemplo".

E presta homenagem aos "que foram a votos e ganharam e os que foram a votos e perderam", aos que "nunca desistiram nem do ideal social-democrata, nem do país".

"Todos aqueles que, investidos pelo voto democrático, cumpriram com honra, zelo e responsabilidade as funções públicas que o povo lhes confiou, numa Assembleia de Freguesia ou na Presidência da República", indica Luís Montenegro.

O então Partido Popular Democrático (PPD) foi fundado em 06 de maio de 1974 por Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota, tendo sido registado no Supremo Tribunal de Justiça em 25 de janeiro de 1975.

A designação e sigla foram alteradas para Partido Social Democrata (PPD-PSD) em 03 de outubro de 1976.

O PSD arranca hoje com as comemorações do 50.º aniversário do partido, que se estenderão ao longo de um ano e vão incluir uma exposição, conferências, uma sede nacional renovada e um grande evento final.