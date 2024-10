Foto: Filipa Dias Mendes - RTP

No primeiro discurso ao 42.º Congresso do PSD, o líder laranja lembrou o que o PS não fez no passado e que o Executivo da Aliança Democrática fez em poucos meses.



A vincar diferenças em relação aos socialistas, afirmou ainda que não é herdeiro de "pântanos" e "bancarrotas".