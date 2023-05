Montenegro retirou a confiança política a Pinto Moreira

FOTO: Homem de Gouveia - Lusa

O PSD vai avançar com uma investigação interna à escolha de candidatos autárquicos em 2017, depois das revelações sobre as suspeitas de um acordo com o PS. Decisão anunciada por Luís Montenegro, que retirou também a confiança política a Pinto Moreira. O deputado social-democrata é arguido na Operação Vortex e quer regressar ao Parlamento depois de ter suspendido o mandato.