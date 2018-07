Morreu João Semedo, antigo líder do Bloco de Esquerda

RTP17 Jul, 2018, 08:39 / atualizado em 17 Jul, 2018, 09:28 | Política

João Semedo morreu esta manhã na unidade hospitalar onde se encontrava internado, confirmou à RTP o Bloco de Esquerda. Membro do PCP até 2003, demitiu-se nesse ano após ter aceite o convite de Miguel Portas para integrar, como independente, a lista do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu.







Coordenador do Bloco entre 2012 e 2014, teve uma vida dedicada à atividade política nacional e internacional, às artes e à medicina, tendo sido um dos autores da nova proposta de Lei de Bases da Saúde.



Membro da direção do movimento cívico "Direito a morrer com dignidade", João Semedo nasceu a 20 de junho de 1951, em Lisboa, cidade onde veio a licenciar-se na Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1975. Em 1973 chegou a ser detido pela PIDE/DGS, acusado de atividades subversivas.



Participou na fundação do Sindicato dos Médicos do Norte e da Universidade Popular do Porto e integrou a direção do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica e da cooperativa artística Árvore.



Foi presidente do Conselho de Administração do Hospital Joaquim Urbano entre 2000 e 2006. Deixou a administração da unidade de saúde para se tornar deputado à Assembleia da República em regime de exclusividade, substituindo João Teixeira Lopes.



Em 2015, após lhe ter sido diagnosticado cancro nas cordas vocais, renunciou ao mandato.



João Semedo chegou ainda a protagonizar candidaturas autárquicas em Gondomar (enquanto independente em 2005), Gaia (2009) e Lisboa (2013). Como deputado integrou diversas comissões parlamentares: Saúde, Assuntos Europeus, Orçamento e Finanças.