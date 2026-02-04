Política
Morreu Nogueira de Brito, antigo líder parlamentar do CDS-PP
O antigo líder parlamentar do CDS-PP e antigo presidente do Conselho Nacional do partido tinha 88 anos.
Paulo Núncio, atual líder da bancada democrata-cristã, fala de uma grande perda e do desaparecimento de um dos melhores tribunos.
"Foi durante toda sua vida, pessoal e política, um exemplo de decência, integridade, humanismo e elevação, com uma entrega total aos valores da democracia-cristã, ao serviço público e aos portugueses, tendo sido um dos mais brilhantes e notáveis tribunos do CDS-PP na Assembleia da República", lê-se na nota de pesar.
Acrescenta ainda que o ex-deputado "deixa uma extensa família, a prioridade da sua vida, e um legado único de humanismo e personalismo".
"Neste dia, a democracia ficou mais pobre. À família, o CDS-PP apresenta sentidos pêsames", adianta ainda o CDS-PP.
