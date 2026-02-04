Morreu Nogueira de Brito, antigo líder parlamentar do CDS-PP

Paulo Núncio, atual líder da bancada democrata-cristã, fala de uma grande perda e do desaparecimento de um dos melhores tribunos.









"Foi durante toda sua vida, pessoal e política, um exemplo de decência, integridade, humanismo e elevação, com uma entrega total aos valores da democracia-cristã, ao serviço público e aos portugueses, tendo sido um dos mais brilhantes e notáveis tribunos do CDS-PP na Assembleia da República", lê-se na nota de pesar.





Acrescenta ainda que o ex-deputado "deixa uma extensa família, a prioridade da sua vida, e um legado único de humanismo e personalismo".



"Neste dia, a democracia ficou mais pobre. À família, o CDS-PP apresenta sentidos pêsames", adianta ainda o CDS-PP.

Licenciado em Direito, José Luís Nogueira de Brito foi deputado à Assembleia da República por Braga, presidente da Comissão de Saúde, Segurança Social e Família e presidente do grupo parlamentar do CDS-PP. Nogueira de Brito foi igualmente vice-presidente da Comissão Política e presidente do Conselho Nacional do CDS-PP.Numa nota divulgada esta quarta-feira, o CDS-PP refere que "é com grande pesar que comunica a morte do militante, dirigente, deputado e antigo líder parlamentar do partido".