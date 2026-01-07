Morte após pedido de INEM. Oposição aponta porta de saída à ministra da Saúde

Um homem morreu ontem no Seixal após quase três horas à espera de socorro do INEM. Para além de uma auditoria do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), também a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) vai abrir um inquérito.



O INEM abriu uma auditoria à chamada recebida na terça-feira do utente do Seixal, anunciou o presidente do instituto, mas a oposição já veio pedir explicações à ministra da tutela.







"Neste momento a existência da senhora ministra da Saúde é pouco relevante", porque "nunca responde a nenhuma situação de dificuldade", disse Mariana Vieira da Silva, vice-presidente do grupo parlamentar do PS."Não podemos continuar a viver num país onde quando um cidadão liga para o INEM espera ter sorte, quando aquilo que é suposto é esperar ter resposta e é isso que precisamos de ver garantido. Aquilo que o PS diz é que o primeiro-ministro tem que dar uma resposta", afirmou a deputada e antiga ministra.Já o Bloco de Esquerda, numa pergunta dirigida a Ana Paula Martins através da Assembleia da República, quis saber que medidas vai implementar o Governo para garantir que o novo sistema de triagem funciona e pede mais esclarecimentos sobre como um pedido de socorro, que "teve um acionamento de meio mais atempado, tenha acabado com o falecimento de uma pessoa de 78 anos ao fim de quase três horas".O PCP e o Chega anunciaram entretanto que vão requerer a audição parlamentar da ministra da Saúde sobre o INEM, enquanto o PAN também defendeu a demissão de Ana Paula Martins. O Chega quer ouvir igualmente o diretor executivo do SNS e o presidente do INEM.Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, exigiu a reforma do INEM e a demissão da ministra da Saúde, admitindo que "chegou a hora".