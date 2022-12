Morte de Sá Carneiro. PR assistiu a missa evocativa na Estrela

Camarate foi, há 42 anos, palco da queda do Cessna onde morreram Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa. A data é assinalada com uma missa na Basílica da Estrela, onde o presidente da República e o atual líder do PSD marcaram presença.