Mota Amaral vota em Seguro que considera "uma pessoa preparada"

"Sim, vou votar [em António José Seguro]. Já tinha votado na primeira [volta] também", disse hoje Mota Amaral à agência Lusa.

"Eu conheço-o bem, porque estivemos juntos no parlamento e acho uma boa escolha, daí a minha opção. E, mais ainda, perante a alternativa", acrescentou.

O também antigo presidente do Governo Regional dos Açores referiu que Seguro "é uma pessoa preparada, que tem pensado os problemas nacionais com muita calma, com muita segurança".

"E vai, certamente, aplicar esses princípios no desempenho do seu mandato", observou.

Mota Amaral recordou, ainda, à Lusa que António José Seguro "é responsável por uma revisão do Regimento da Assembleia da República extremamente importante para considerar o seu papel como centro do debate político".

António José Seguro e André Ventura foram os mais votados na primeira volta das eleições para o Palácio de Belém e vão disputar a segunda volta, em 08 de fevereiro.

O candidato apoiado pelo PS, e agora também por Livre, PCP e BE, conquistou 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, abaixo do artista Manuel João Vieira, que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.