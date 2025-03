MP confirma denúncia anónima sobre empresa da família de Montenegro

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta segunda-feira que recebeu uma "denúncia anónima" sobre os negócios que envolvem a empresa Spinumviva. Em resposta à RTP, o Ministério Público acrescenta ainda que a denúncia em causa "se encontra em análise".







A Procuradoria Geral da República não especifica quais os indícios denunciados e quais os eventuais crimes que podem estar a ser analisados.







Após a análise, o Ministério Público irá decidir se abre um inquérito ou se a denúncia será arquivada.





Entretanto, a Ordem dos Advogados também decidiu avançar para uma averiguação do comunicado da empresa da família do primeiro-ministro e remeteu esse comunicado para o Conselho Regional do Porto.



A bastonária alega que poderá suscitar dúvidas sobre uma eventual prática do crime de procuradoria ilícita.