Depois de terminadas as contagens dos votos da emigração, André Ventura repetiu que a eleição de dois deputados pelos círculos da emigração é o sinal de uma "mudança de regime".

"É uma mudança de regime tranquila e saudável. É a mudança de regime de um povo que está cansado de 50 anos do mesmo", afirmou o líder do Chega.



Segundo André Ventura, o objetivo não é "vencer por vencer", como "PS e PSD para distribuir lugares pelos amigos ou pelos mais próximos".



"Queremos vencer para que os que votaram em nós no mundo inteiro possam voltar para esta enorme nação que é Portugal".