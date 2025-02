"Nada escondido, tudo legal". Castro Almeida descarta conflito de interesses

Questionado sobre a posse e venda das quotas da sociedade , o ministro Castro Almeida acrescentou que "agora, neste Governo, declarei [essa empresa] à Entidade da Transparência. Tudo claro, nada escondido, tudo legal"., justificou o governante que participou na definição dessa nova legislação."O que é um erro, porque a lei se aplica a qualquer cidadão", sublinhou em entrevista à RTP.Questionado sobre se beneficiaria de vantagens com uma lei que legislou, diz:". Reitera que quis dessa forma mostrar que não fez a Lei dos Solos para tirar qualquer vantagem própria.Confrontado com o facto de ter aceitado a demissão do secretário de Estado Hernâni Dias, que constituiu duas empresas enquanto governante, e se não estava a ser incoerente por se tratar de um caso semelhante, defendeu que Hernâni Dias admitiu ter cometido uma imprudência.

Sobre a lei, continua a dizer que é uma lei boa e fundamental.





Castro Almeida rejeitou ainda as acusações de ajustes diretos a um sócio quando era autarca em São João da Madeira.

"Qual o problema?". O ministro do Território diz que não vê qualquer razão que levaria a perder a confiança política do primeiro-ministro, com o qual não falou ainda por considerar que não há nada de novo assinalável.O ministro Castro Almeida teve até há uma semana uma participação numa empresa imobiliária.Manuel Castro Almeida terá passado a quota aos restantes sócios já depois da polémica relacionada com o secretário de Estado Hernâni Dias.Levantam-se de novo dúvidas sobre um potencial conflito de interesses, porque esta empresa pode beneficiar da Lei dos Solos, que está sob a tutela direta deste governante.