"Não alcancei o que queria". Catarina Martins apela ao voto em Seguro
Catarina Martins lamentou o resultado da sua candidatura e a "radicalização da direita" em Portugal. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda apelou ao voto em António José Seguro na segunda volta, como resposta à "reconfiguração e à trumpização".
Catarina Martins realçou ainda o resultado de Luís Marques Mendes como um reflexo do Governo de Luís Montenegro.
"São grandes derrotados desta noite", declarou. "Mas os resultados da direita mostram também uma direita em reconfiguração e em 'trumpização' em Portugal".
A candidata afirmou ainda perceber a preocupação de "todos os democratas" com "esta radicalização da direita em Portugal".
"Acho que a resposta adequada, neste momento, é votar na segunda volta em António José Seguro, com os olhos bem abertos para todas as lutas".