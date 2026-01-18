ESPECIAL
Presidenciais 2026. Projeções, contagem de votos, discursos e análise

"Não alcancei o que queria". Catarina Martins apela ao voto em Seguro

Catarina Martins lamentou o resultado da sua candidatura e a "radicalização da direita" em Portugal. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda apelou ao voto em António José Seguro na segunda volta, como resposta à "reconfiguração e à trumpização".

"Não alcancei o resultado que queria", afirmou a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, lamentando que ainda há tabus em Portugal, incluindo o de ter uma mulher na Presidência da República.

Catarina Martins realçou ainda o resultado de Luís Marques Mendes como um reflexo do Governo de Luís Montenegro.

"São grandes derrotados desta noite", declarou. "Mas os resultados da direita mostram também uma direita em reconfiguração e em 'trumpização' em Portugal".

A candidata afirmou ainda perceber a preocupação de "todos os democratas" com "esta radicalização da direita em Portugal".

"Acho que a resposta adequada, neste momento, é votar na segunda volta em António José Seguro, com os olhos bem abertos para todas as lutas".
