"Não alcancei o que queria". Catarina Martins apela ao voto em Seguro

"Não alcancei o resultado que queria", afirmou a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, lamentando que ainda há tabus em Portugal, incluindo o de ter uma mulher na Presidência da República.



Catarina Martins realçou ainda o resultado de Luís Marques Mendes como um reflexo do Governo de Luís Montenegro.



"São grandes derrotados desta noite", declarou. "Mas os resultados da direita mostram também uma direita em reconfiguração e em 'trumpização' em Portugal".



A candidata afirmou ainda perceber a preocupação de "todos os democratas" com "esta radicalização da direita em Portugal".



"Acho que a resposta adequada, neste momento, é votar na segunda volta em António José Seguro, com os olhos bem abertos para todas as lutas".