NÃO APAGAR - Entrevista Seixas da Costa

Havia a noção de que os contactos entre a 2ª Divisão e os serviços secretos franquistas teriam permitido à 2ª Divisão antecipar o 11 de março e tomar iniciativas que o impedissem. Como isso não foi feito, criou-se um certo mal-estar relacionado com as possíveis omissões da 2ª Divisão.Seixas da Costa tem quase a certeza de ter sido convocado para a assembleia por Agostinho Roseta, que tinha ligações mais estreitas à estrutura do MFA e à 5ª Divisão.

Na noite de 11 para 12 de março de 1975, teve lugar a assembleia de cerca de duas centenas de militares, dirigida pelo presidente da República, general Costa Gomes. Aí se tomaram várias medidas decisivas.



Onde estava Seixas da Costa no 25 de Abril

Em 25 de Abril de 1974, Seixas da Costa encontrava-se na Escola Prática de Administração Militar. Fez parte de um grupo de oficiais milicianos que se reuniam à parte, embora tivessem algumas ligações ao MFA - o grupo que tomou conta da unidade e depois interveio na RTP.

No momento de tomarem a RTP e nas horas seguintes, os militares da EPAM não sabiam nada do que estava a passar-se no Terreiro do Paço e, no limite, podiam até admitir que aquela fosse a única de todas as operações previstas para o 25 abril que estava realmente a decorrer. Foi portanto com crescente alegria que foram constatando o êxito da revolução em todo o país.Na unidade, foi preciso deter o comandante. Houve um momento de hesitação dos oficiais do quadro permanente que deviam proceder a essa detenção e foram os milicianos quem pressionou para se cumprir o que estava combinado. O comandante foi detido e algum tempo depois mandado embora para casa, porque não havia nada contra ele, a não ser a necessidade de mudar a hierarquia.Seixas da Costa recorda ter visto Varela Gomes associado ao MFA e ter considerado interessante essa associação entre uma figura mítica da resistência à ditadura e o movimento que desse modo reconhecia uma ligação a esse passado de resistência.