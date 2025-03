"Não fujo a nenhum debate". Montenegro reage às críticas da oposição

No último ano participei em 18 debates na Assembleia da República com todos os líderes partidários. Não fujo a nenhum debate, mas a democracia deve respeitar que numa coligação possam intervir todos os parceiros com representação parlamentar. E a campanha eleitoral não acabará… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) March 26, 2025



Para Luís Montenegro, esta é uma forma de “respeitar” a intervenção por parte de um parceiro de coligação que tem representação parlamentar., escreveu numa publicação na rede social X.Na mesma mensagem, o primeiro-ministro lembra que participou em 18 debates com todos os líderes partidários no último ano. Assinala ainda que “a campanha eleitoral não acabará” sem que se cruze com todos os líderes partidários da oposição.Na última terça-feira, as três televisões em sinal aberto reuniram-se com os representantes dos partidos e coligações com assento parlamentar . Foi apresentada uma proposta de 28 debates, o mesmo modelo adotado nas eleições legislativas de 2024.Nessa reunião,Em resposta,, revelando um "medo" e "padrão preocupante" para um candidato a primeiro-ministro.Por sua vez, o PAN manifestou concordância com a proposta das televisões, "lamentando, mais uma vez, que o líder do PSD e candidato a primeiro-ministro, Luís Montenegro, não coloque todos os partidos com assento parlamentar em pé de igualdade e não esteja disponível para debater com o PAN, Livre e BE.O PCP diz que "tem manifestado discordâncias face ao modelo de debates adotado, cujas razões são conhecidas pelas direções de informação das televisões"."Apesar disso e tal como nas legislativas de 2024, o Secretário-Geral do PCP participará nos debates com a participação dos líderes das forças políticas concorrentes às eleições legislativas de 18 de Maio nos termos concretizados em 2024", revela o partido.