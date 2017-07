RTP 18 Jul, 2017, 17:48 / atualizado em 18 Jul, 2017, 17:58 | Política

“Todas as análises de crise e todas as decisões sobre a crise passam pelo Presidente da República”, quis sublinhar Marcelo Rebelo de Sousa no México | José Coelho - Lusa

“Todas as análises de crise e todas as decisões sobre a crise passam pelo Presidente da República”, afirmou Marcelo no derradeiro dia da sua visita ao México. Para então assegurar que “não haverá razões institucionais que limitem a capacidade de crescimento”.“Portugal vai crescer no futuro próximo”, afiançou o Presidente da República na Cidade do México.



O Chefe de Estado intervinha na abertura de um seminário económico intitulado México e Portugal - uma viagem em comum e organizado num hotel da Cidade do México.



“Haverá algum fator político ou institucional na vida portuguesa que instabilize a situação económica, impedindo o crescimento?”, questionou Marcelo Rebelo de Sousa, contrapondo que “aí, como compreendem, o Presidente da República tem uma autoridade peculiar”.



c/ Lusa

“E a posição do Presidente da República é a mesma desde o início do mandato: não há razões políticas, por fortes que sejam, que justifiquem a criação de instabilidade num processo tão sensível como é o financeiro, o bancário e o do crescimento económico português. E, portanto, não haverá. Quando eu digo não haverá, não haverá”, vincou.