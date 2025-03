"Não podemos ter um primeiro-ministro suspeito", reage Ventura

Foto: José Coelho - Lusa

André Ventura referiu-se, na noite deste sábado, à comunicação do primeiro-ministro ao país "uma das mais inapropriadas em democracia". O líder do Chega concluiu que Luís Montenegro "não respondeu a questões fundamentais".

"Não podemos ter um primeiro-ministro suspeito", quis ainda frisar André Ventura.



"Para ser aprovada, uma moção de confiança no Parlamento terá de ter os votos do Chega ou do Partido Socialista. Não reuni a direção nacional do partido, não reuni os órgãos do partido e à hora a que vos falo esta declaração acabou de ser feita. Não creio que tenha de o fazer para expressar o unânime, consensual e incontornável sentimento de que é impossível viabilizar a confiança de um primeiro-ministro com este grau de suspeição sobre si próprio", enfatizou.