"Não se faz cortando". Montenegro aponta maior rigor financeiro para tornar SNS "mais eficaz"

O primeiro-ministro garantiu esta tarde, à saída de uma conferência na Culturgest, que a principal preocupação do seu executivo em relação ao setor da saúde é uma maior eficácia na utilização de recursos, colocando de parte os cortes como forma de gerir o Serviço Nacional da Saúde (SNS).



De acordo com a revista Sábado, uma redução de custos solicitada pelas Finanças vai obrigar o ministério de Ana Paula Martins a reduzir custos com medicamentos, mas também em transporte hospitalar, numa lista que afetará também os pacemakers. Dizendo desconhecer essa lista, Luís Montenegro diz que é possivel reduzir custos na saúde.









Luí Montenegro apontaria assim a importância do combate ao desperdício e à fraude na utilização "do dinheiro que é de todos os portugueses" como forma de "tornar os serviços de saúde mais eficientes".



O primeiro-ministro acrescentou que a melhoria dos serviços "não se faz cortando" nos meios, mas com "maior rigor".





Nesta melhoria da gestão dos recursos do SNS, o primeiro-ministro considerou que outro dos objetivos do Governo passa por baixar a fatura a pagar pelo Estado aos seus fornecedores.

de um orçamento para a saúde, que "é um esforço enorme (...) na casa dos 18 mil milhões de euros", afirmou Luís Montenegro, em declarações à margem da conferência "Capital Markets Day", na Culturgest, em Lisboa.Um valor que o primeiro-ministro sublinha ser "bem mais do que os oito mil milhões que tínhamos há cerca de dez anos atrás".