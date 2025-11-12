"Não sinto que tenha falhado". Ministra da Saúde reitera que vai continuar a "trabalhar todos os dias"

Num discurso esta quarta-feira na Convenção Nacional de Saúde, a ministra da Saúde afirmou que o Governo está disponível para diálogo com todos "os que vierem por bem", mas que não o fará por pressão. Em resposta à RTP, Ana Paula Martins assegurou que não se referia a ninguém em particular.



"Para que fique claro, em relação aos médicos que trabalham em regime de prestação de serviços e que, tanto quanto sei estão a construir uma associação, já nos pediram uma reunião. E nós estamos a ver as agendas para que essa reunião ocorra o mais breve possível".





Em causa nesta reunião estará a regulamentação do trabalho médico em prestação de serviços aprovada pelo Governo no final de outubro, que pretende disciplinar os valores pagos a esses profissionais de saúde e que prevê um regime de incompatibilidades.



Com esta nova regulamentação, o Governo pretende minimizar as diferenças pagas entre os médicos que têm contrato com o SNS e os médicos que trabalham como prestadores de serviço, a maioria dos quais contratados à tarefa pelos hospitais para assegurarem as urgências.



"Não me desviarei um milímetro"

Sobre o caso de mais uma grávida que teve um bebé a caminho do hospital, a ministra lamentou a situação que a "incomoda muito", mas remeteu a "explicação desse caso para a respetiva unidade de saúde local, para os médicos", escusando-se a "fazer qualquer tipo de comentário".





Sobre o caso da grávida que morreu no hospital Amadora-Sintra recordou que o IGAS e o Ministério Público estão a investigar o caso.



"Temos de aguardar os resultados desse inquérito", afirmou, adiantando que não se pronuncia mais sobre o assunto.



"Não sinto que tenha falhado", respondeu ainda Ana Paula Martins, quando questionada pela RTP sobre esta matéria específica. "Estou a cumprir o meu dever. Admito que sempre debaixo de grande tensão e pressão mediática, mas não me desviarei um milímetro de cumprir esse dever". E sublinhou: "Como toda a gente sabe, continuarei aqui a trabalhar todos os dias com o Governo de que faço parte, para melhorar a condição de saúde dos portugueses".



As primeiras consultas na oncologia continuam a ultrapassar o tempo máximo. Situação que Ana Paula Martins considera "preocupante" e que "tem anos de existência".



"Este novo sistema que estamos agora a começar a implementar vai ter de cobrir todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, vai nos ajudar muito", afirmou, referindo-se aos "protocolos de diferenciação dos cuidados primários nos hospitais".



