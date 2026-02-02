"Não teria sido candidato ao segundo mandato se não houvesse pandemia", admite Marcelo Rebelo de Sousa

Foto: António Cotrim - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa revela, no entanto, que se não tivesse havido pandemia, não seria candidato a um segundo mandato. "E isso teria sido logo a diferença absoluta", admite.



Diz que os dois mandatos ficaram dominados por clivagens culturais, problemas sociais, mas garante que, apesar de ser Católico, pautou as decisões por uma leitura do que seria o “sentir coletivo dominante”.