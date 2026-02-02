Política
Presidenciais 2026
"Não teria sido candidato ao segundo mandato se não houvesse pandemia", admite Marcelo Rebelo de Sousa
O Presidente da República fez esta segunda-feira a penúltima visita ao estrangeiro enquanto chefe de Estado e admitiu que não fez tudo o que queria, por falta de tempo, ocasião ou por ter havido outras prioridades que entretanto surgiram.
Foto: António Cotrim - Lusa
Diz que os dois mandatos ficaram dominados por clivagens culturais, problemas sociais, mas garante que, apesar de ser Católico, pautou as decisões por uma leitura do que seria o “sentir coletivo dominante”.