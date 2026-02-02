Em direto
A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

"Não teria sido candidato ao segundo mandato se não houvesse pandemia", admite Marcelo Rebelo de Sousa

"Não teria sido candidato ao segundo mandato se não houvesse pandemia", admite Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República fez esta segunda-feira a penúltima visita ao estrangeiro enquanto chefe de Estado e admitiu que não fez tudo o que queria, por falta de tempo, ocasião ou por ter havido outras prioridades que entretanto surgiram.

RTP /

Foto: António Cotrim - Lusa

VER MAIS
Marcelo Rebelo de Sousa revela, no entanto, que se não tivesse havido pandemia, não seria candidato a um segundo mandato. "E isso teria sido logo a diferença absoluta", admite.

Diz que os dois mandatos ficaram dominados por clivagens culturais, problemas sociais, mas garante que, apesar de ser Católico, pautou as decisões por uma leitura do que seria o “sentir coletivo dominante”.
PUB
PUB