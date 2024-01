"Não violei nenhuma regra". Miguel Albuquerque volta a garantir que é inocente e que não se vai demitir

Foto: Homem Gouveia - Lusa

O presidente do Governo regional da Madeira voltou a garantir que é inocente e que não está com os direitos políticos diminuídos. Miguel Albuquerque avança que vai pedir levantamento de imunidade e recusa qualquer tipo de linchamento público.

"Não violei nenhuma regra nem interferi em nenhum concurso destes públicos", disse Miguel Albuquerque aos jornalistas. "Tenho o direito a defender-me e a defender o meu caráter e a minha honra", acrescentou.



"Claro que vou manter o cargo. Não me vou demitir", asseverou, acrescentando que vai pedir levantamento de imunidade.



"Não roubei nada a ninguém, não interferi em nenhum processo de concurso público e, portanto, não tenho nenhum estigma sobre mim", persistiu.



O presidente do Governo regional da Madeira explicou que "há um tempo da justiça e um procedimento para a justiça e os políticos não têm os seus direitos diminuídos por serem políticos. Os seus direitos de cidadania são os mesmos".



"Nesse sentido, não aceito ser linchado na praça pública, nas redes sociais, sem exercer o meu direito de defesa e esclarecer as autoridades judiciais relativamente às suspeitas levantadas por denúncias anónimas", sublinhou.



Albuquerque voltou a afirmar que está de "consciência tranquila" e disposto a colaborar com a justiça.



Miguel Albuquerque foi constituído arguido na sequência das diligências de busca da Polícia Judiciária na sede do executivo insular, na quarta-feira.



O presidente do Governo regional da Madeira é suspeito de corrupção, prevaricação, abuso de poder e atentado contra o Estado de direito, entre outros crimes.