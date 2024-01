Suspeitas de corrupção. Miguel Albuquerque passa de suspeito a arguido após buscas na Madeira

As buscas decorreram na Câmara Municipal do Funchal, bem como na residência de Miguel Albuquerque e em departamentos do Governo Regional.Três inquéritos distintos debruçam-se sobre suspeitas desde 2015.



Em comunicado, a Polícia Judiciária confirmou três pessoas: o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e dois empresários do grupo de construção AFA (Avelino Farinha e Custódio Correia).



Os empresários já estão em Lisboa e o autarca do Funchal deverá chegar à capital esta quinta-feira. Os três detidos vão ser ouvidos no Tribunal Central de Investigação Criminal, em Lisboa, na próxima sexta-feira.





"Eu não me vou demitir porque eu vou colaborar no esclarecimento da verdade", disse o presidente do Governo regional, considerando que a abertura de um inquérito "não diminui os direitos de ninguém, nem diminui muito menos os direitos dos titulares de cargos políticos.



"Se eu for constituído arguido, é um estatuto que me é conferido para me defender”, acrescentou Albuquerque em declarações aos jornalistas, durante a tarde, na Quinta Vigia, sede da Presidência do Governo Regional, no Funchal.

As suspeitas dos investigadores

Albuquerque diria ainda nada ter nada a ver com o negócio da venda de uma quinta de que era proprietário.





Miguel Albuqerque e Pedro Calado estão a ser acusados de terem favorecido o grupo AFA, uma empresa de construções, que terá ganho praticamente todos os concursos na Madeira. A investigação acredita no envolvimento do grupo Savoy, que terá corrompido os suspeitos. O presidente da Câmara do Funchal é ainda suspeito de ter beneficiado dos patrocínios destes grupos empresarias para correr como piloto de ralis.







Ao todo, foram realizadas cerca de 130 buscas no arquipélago e em vários pontos do continente. Estiveram envolvidos perto de 300 inspetores e peritos.