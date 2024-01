"Madeira não pode ser faroeste". Cafôfo exige demissão de Albuquerque e eleições

Toda a oposição, na Madeira e no continente, considera que o presidente do Governo Regional não tem condições para se manter no cargo.

, começou Paulo Cafôfo.

Face aos novos factos, repetiu, o PS-Madeira pede a demissão de Miguel Albuquerque e a realização de eleições antecipadas na Madeira. "Há que dar a palavra ao povo", propugnou Cafôfo.

De suspeito a arguido



Na quarta-feira, o presidente do Governo Regional da Madeira foi constituído arguido por suspeitas de corrupção, na sequência das diligências de busca da Polícia Judiciária na sede do executivo insular. Em reação, horas antes,O presidente da Câmara Municipal do Funchal e dois empresários do grupo de construção AFA, Avelino Farinha e Custódio Correia, foram detidos e serão submetidos ao primeiro interrogatório judicial na sexta-feira.As buscas decorreram na Câmara Municipal do Funchal, bem como na residência de Miguel Albuquerque e em departamentos do Governo Regional.