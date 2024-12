Natal em Belém. "Cooperação estratégica" pauta troca de cumprimentos entre Montenegro e Marcelo

na ação do Executivo da Aliança Democrática., afirmou ainda Montenegro, naquela que foi a sua primeira sessão de cumprimentos de Natal desde a tomada de posse como primeiro-ministro, a 2 de abril.“As conversas que temos mantido, os encontros que temos realizado, as reflexões que temos trocado têm sido imprescindíveis”, enfatizou o chefe do Executivo, para então, vincou.

O Governo chegou de autocarro à residência oficial do presidente da República, vindo da reunião do Conselho de Ministros.



Lembrando que o Governo tem “pouco mais de oito meses de exercício de funções”,

Foto: António Antunes - RTP



“O senhor presidente da República é uma personalidade que tem efetivamente uma sensibilidade social muito acentuada e que nos transmite e sensibiliza também.”, afirmou o chefe do Governo.Montenegro concluiu a sua intervenção com o desejo de um período de festas “preenchido de alegria, preenchido de saúde e preenchido também de um momento de algum descanso e de algum recarregar de baterias para o próximo ano de 2025”.“Um feliz Natal, uma quadra festiva muito intensa e, sobretudo, um ano de 2025 excelente para o senhor presidente da República, para Portugal e para os portugueses”, rematou.

“Corrida em contrarrelógio”



Por seu turno, o presidente da República declarou que o Governo de Montenegro está há oito meses “em contrarrelógio”., avaliou Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da intervenção do primeiro-ministro.

Olhando à conjuntura internacional, que retratou como complexa, Marcelo Rebelo de Sousa afirmaria ainda que “solidariedade institucional é importante, mas não é suficiente”., carregou o presidente.“Se há uma estratégia nacional,. A cooperação estratégica é essencial, exige a estabilidade, segurança e previsibilidade. Ademais, num período, que é o próximo, de cerca de um ano, com duas eleições nacionais”.

O presidente da República considerou a aprovação do Orçamento do Estado para 2025 “uma conquista fundamental para o próximo ano”.



Portugal, observou também Marcelo, aludindo ao PS, tem atualmente um Governo que “sucede a um período muito longo de governação de outro hemisfério político” e “tendo permanentemente de estar atento ao alargamento da sua base social de apoio, partindo da atual base minoritária de suporte na Assembleia da República”., acentuou.O Governo tem por diante, na perspetiva do presidente, “vários desafios” associados ao contexto internacional, desde logo em matéria de fundos europeus e migrações., recomendou.Na ótica de Marcelo, ainda assim, Portugal “é mais estável em termos políticos, económicos e sociais do que grandes economias e grandes países europeus”:Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou igualmente as escolhas de António Costa para presidente do Conselho Europeu e de Teresa Anjinho, antiga secretária de Estado, para provedora de Justiça da União Europeia.

c/ Lusa