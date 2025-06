Nova MAI já tem conhecimento de alguns dos problemas dos bombeiros, diz Liga

"As palavras bombeiros e Liga dos Bombeiros Portugueses não são estranhas à nova ministra", disse à Lusa o presidente da LBP, António Nunes, dando conta de que os dirigentes da Liga se reuniram duas vezes com Maria Lúcia Amaral, enquanto provedora de Justiça, a quem apresentaram muitos dos problemas do setor.

Segundo António Nunes, Maria Lúcia Amaral, hoje nomeada ministra da Administração Interna, "já teve contacto" com os problemas dos bombeiros.

O presidente da Liga disse também que a nomeação de Maria Lúcia Amaral para MAI em plena época de incêndios florestais não terá qualquer interferência, uma vez "os bombeiros já estão mecanizados com a resposta" e o sistema já está montado.

António Nunes considerou que só em outubro ou novembro deverá ser revertida a estrutura operacional da Proteção Civil à organização por distritos, acabando com os atuais comandos sub-regionais, criados há dois anos, uma questão que ficou pendente da anterior legislatura.

Para o responsável, o Governo não deve querer fazer esta reforma neste momento de incêndios florestais.

Em causa está a divisão territorial do sistema de proteção civil feito pelo Governo socialista que acabou com os 18 comandos distritais de operações e socorro (CDOS), pretendendo o executivo reativar os CDOS e acabar 24 comandos sub-regionais de emergência e proteção civil.

A anterior ministra remeteu a concretização desta medida para depois das eleições.

Com 68 anos, Maria Lúcia Amaral, atual provedora de Justiça, foi a escolha do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para substituir Margarida Basco no cargo de ministra da Administração Interna.

António Nunes considerou que a anterior equipa do MAI "demorava demasiado tempo a fazer alguns ajustamentos" necessários, esperando por isso que a nova ministra seja "mais acutilante" e "consiga ultrapassar as questões burocráticas".