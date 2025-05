"Novo cenário político". Rui Rocha demite-se da liderança da Iniciativa Liberal

“Assumirei o mandato de deputado”

No termo de uma reunião da Comissão Executiva do partido, em Lisboa,Em conferência de imprensa, Rui Rocha anunciou a intenção de ocupar o lugar como deputado à Assembleia da República, disse sair por não estar agarrado ao cargo e quis vincar que, a que a RTP teve acesso,“Um ciclo político com enormes desafios e para o qual a Iniciativa Liberal não parte, reconhecendo a minha integral responsabilidade nisso, com a preponderância de um peso eleitoral pelo qual lutámos e todos desejávamos”, prossegue., sublinha no parágrafo seguinte.“Tudo o que fiz foi pelo partido, fiz tudo pelo partido e fiz tudo com total desprendimento”, assinala adiante.“E. Servir o partido, neste momento, significa abrir a oportunidade para uma discussão interna sobre os caminhos futuros da Iniciativa Liberal, a visão estratégica mais adequada para o novo cenário político e uma nova liderança”, argumenta Rui Rocha.No mesmo e-mail, Rui Rocha enumera o que descreve como conquistas do partido em “quase dois anos e meio” de liderança: “Nesse período, a Iniciativa Liberal passou a estar representada em todos os parlamentos, obteve o seu melhor resultado de sempre em eleições de âmbito nacional nas Europeias de 2024 e o melhor resultado de sempre em legislativas em número de votos, em percentagem e em número de mandatos nas eleições de 2025”.“Ao mesmo tempo, o partido deu passos claros no sentido de uma gestão mais profissional, com reforço das equipas e novas ferramentas, crescendo quer em número de núcleos, quer de membros”, acrescenta., enumera ainda.“Foi por isso que nos apresentámos a essas eleições com as nossas bandeiras, como único partido que confia nas pessoas e recusa uma visão dirigista, estatista e despesista do país.. Foi por isso que garantimos a atividade do partido com total equilíbrio financeiro e sem endividamento”.“E, olhando para estes últimos meses, estou mesmo convencido que tomámos as decisões certas nos momentos mais críticos. Tomámos a decisão certa na discussão da moção de confiança, fizemos uma boa campanha eleitoral, apresentámos as nossas propostas com uma visão positiva para o país, representámos bem os nossos eleitores, estivemos à altura das circunstâncias”.“Agradeço profundamente às Comissões Executivas que liderei, a todos os que me acompanharam, à Iniciativa Liberal e a todos os portugueses que confiaram em nós. Foi uma honra servir a Iniciativa Liberal e, com isso, Portugal”, enfatiza Rui Rocha.“Pela minha parte, continuareie contribuirei como membro de base da Iniciativa Liberal em todos os combates onde possa ser útil ao partido e ao país”, remata.