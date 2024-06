"Novo ciclo" entre Portugal e França com tratado de amizade

Durante um almoço no Palácio do Eliseu, em Paris, Luís Montenegro e Emmanuel Macron conversaram sobre o aprofundamento das relações bilaterais, para abrir "um novo ciclo". Uma nova etapa que deve passar por encontros bilaterais mais regulares.

O passo seguinte vai ser trabalhar num "tratado de amizade" que facilite a partilha de conhecimento e informação "nas mais variadas áreas setoriais".



Assim sendo,, como já acontece, por exemplo, com Espanha, Itália e Alemanha.

No final do almoço no Eliseu, Luís Montenegro garantiu empenho no reforço da relação entre os dois países, destacou as agendas europeias, mas também a influência em África, que Lisboa e Paris partilham. "Estamos muito focados e solidários, nas principais agendas que temos hoje na frente de nós na União Europeia, desde logo o apoio à Ucrânia face à invasão da Rússia, o acompanhamento da situação na Faixa de Gaza e todo o processo de relançamento económico da Europa", afirmou Luís Montenegro.





Antes deste almoço de trabalho com o presidente francês, Luís Montenegro já se tinha reunido com o presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez, e com chanceler alemão, Olav Scholz.