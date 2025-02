Novo diretor executivo do SNS. "Esperar um bocadinho para ver o que dá"

"Nesta situação, em que mudou a equipa executiva, não faz muito sentido estar a questionar o Ministério. Vale a pena ver como é que funciona o Ministério e a ministra e a Direção Executiva", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, neste contexto, "talvez faça sentido esperar um bocadinho para ver o que é que a prática dá", tendo decorrido apenas dez meses de governação, "o que é que dá depois de passado inverno, o que é que dá com a intervenção noutros setores, para depois ver qual é a orgânica mais adequada à realidade".O chefe de Estado falou aos jornalistas depois de participar na cerimónia de entrega do Prémio Bial de Medicina Clínica 2024, em que discursou e abordou o tema do modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde e compatibilização de papeis entre Direção Executiva e Ministério da Saúde.