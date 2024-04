Novo Governo promete "fazer uma mudança estrutural no país" em quatro anos e meio

(em atualização)

“Começamos a trabalhar num Governo de mudança para os portugueses”, começou por afirmar António Leitão Amaro, ministro da Presidência, na conferência de imprensa.



O ministro da Presidência elencou, de seguida, as três primeiras decisões do Governo neste Conselho de Ministros.A primeira foi a alteração do logótipo que representa a imagem do Governo da República portuguesa, que volta a ter a esfera armilar, “repondo símbolos essenciais da nossa identidade e história”.Leitão Amaro adiantou também que começou a ser preparado o programa do Governo, que deverá ser apresentado à Assembleia da República até ao próximo dia 10 de abril.Em terceiro lugar, o Governo instou a ministra da Justiça a iniciar, logo após a investidura parlamentar, um processos de diálogo com todos os partidos com assento parlamentar “para promovermos e aprovarmos e adotarmos um pacote de medidas que seja ambicioso, eficaz e consensual para combater a corrupção”.