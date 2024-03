Novo Governo Regional dos Açores. Apresentado elenco ao representante da República

( em atualização)



José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores e da coligação PSD/CDS/PPM, que venceu as eleições legislativas regionaisa a 4 de fevereiro, sem maioria absoluta, é presidente do Governo Regional dos Açores desde 2020 e foi indigitado pela segunda vez no dia 20.



A tomada de posse do novo executivo está marcada para segunda-feira às 15h00 na Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, na ilha do Faial.



A composição executivo regional



Presidente do Governo Regional: José Manuel Cabral Dias Bolieiro.



Vice-presidente do Governo Regional: Artur Manuel Leal de Lima.



Secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública: Duarte Nuno d`Ávila Martins de Freitas.



Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades: Paulo Jorge Abraços Estevão.



Secretária Regional da Educação, Cultura e Desporto: Sofia Heleno Santos Roque Ribeiro.



Secretária tegional da Saúde e Segurança Social: Mónica Reis Simões Seidi.



Secretário regional da Agricultura e Alimentação: António Lima Cardoso Ventura.



Secretário regional do Mar e Pescas. Mário Rui Rilhó de Pinho.



Secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas: Berta Maria Correia de Almeida de Melo Cabral.



Secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego. Maria João Soares Carreiro.



Secretário regional do Ambiente e Ação Climática: Alonso Teixeira Miguel.