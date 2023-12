Novo grupo de trabalho? "Montenegro lá saberá como ocupa o seu tempo", diz Joana Mortágua

Lusa

Em declarações à Antena 1, no programa Entre Políticos, Joana Mortágua, deputada e dirigente do BE, defende que é tempo de o país fazer avançar uma nova infraestrutura e lamentou que a primeira reação de Luís Montenegro à apresentação do relatório preliminar da Comissão Técnica Independente tenha sido o anúncio da criação de um novo grupo de trabalho para analisar o documento.



"Luís Montenegro saberá como ocupa o seu tempo. Se acha que tem tempo a mais, pode fazer mais um grupo de trabalho para discutir o mesmo", afirma a deputada, que considera ainda que a direção do PSD de pronucniou de forma clara: "As posições do PSD ao longo dos tempos dependem da concelhia. A concelhia de Lisboa defende uma coisa, a concelhia do Montijo defende outra e a de Santarém teve outra proposta".



De acordo com a dirigente bloquista - com ou sem estudos -, os sociais-democratas "nunca foram capazes" de ter uma opinião sobre a localização do novo aeroporto. E, por "falta de opinião", afirma Joana Mortágua, a posição manifestada foi semelhante à do atual presidente da ANA Aeroportos e ex-ministro do PSD, José Luís Arnaut.



"Para o PSD, a única posição que valeu foi a posição de José Luís Arnaut", remata a deputada do BE.