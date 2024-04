Novo perfil do Parlamento português

Conheça o retrato dos protagonistas com assento parlamentar.

O perfil da nova legislatura

Há agora nove partidos representados, mais um do que na anterior legislatura com o regresso do CDS.

Perfil da nova XVI legislatura

No novo Parlamento, o PSD tem agora 78 deputados (mais um do que na anterior legislatura), o PS também 78 (menos 42), o Chega subiu de 12 para 50 parlamentares, a IL e BE mantém os deputados que já tinham (oito e cinco), enquanto que o PCP desceu de seis para quatro. O Livre cresceu de um para quatro mandatos. O CDS-PP regressa ao Parlamento com dois deputados e o PAN mantém a sua deputada única.

Desceu o número de deputadas em relação à legislatura anterior

Depois de a lei da paridade ter sido revista em 2019, passando a fixar em 40% a percentagem mínima de cada um dos sexos nas listas eleitorais, os resultados das legislativas de 2022 já tinham ficado aquém: as 85 eleitas representavam 37,% do Parlamento.

Dos 230 parlamentares eleitos, foram eleitas apenas 76 mulheres (33% do total), a meta ficou agora mais distante.

Idade média: 49

A idade média da nova legislatura é de 49 anos (48,91). É na faixa etária dos 50 aos 64 anos que estão agregados o maior número de deputados, seguida a faixa etária dos 40 aos 49 anos.

Nota: Os deputados do CDS fazem uma média de 60,5%, visto que o deputado mais novo tem 58 e o mais velho 63 anos de idade. Não se apresenta a média do PAN, dado que apenas elegeu uma deputada (43 anos).

Nesta legislatura, a deputada mais jovem é do Chega: tem 20 anos e chama-se Madalena Simões Cordeiro, tendo sido eleita pelo círculo de Lisboa.

O mais velho é Manuel Alves, também do Chega, eleito pelo círculo fora da Europa, aos 76 anos.

Caras novas e repetentes

No total, há 90 estreantes na Assembleia da República, o que corresponde a 39% dos assentos parlamentares, contra 140 repetentes (61%).

Nota: Não se apresenta a média da Deputada do PAN, dado que reelegeu a mesma deputada.

O único líder partidário que nunca foi deputado, Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, estreou-se como parlamentar numa bancada que encolheu, mas conta com o regresso do histórico deputado comunista António Filipe.

Ainda em relação aos regressos, são vários os nomes sonantes que integravam as listas da AD, como Leitão Amaro ou Hugo Soares. O PSD conta ainda com estreantes como Salvador Malheiro, vice-presidente na era de Rui Rio, Eduardo Oliveira e Sousa, antigo presidente da CAP, ou Miguel Guimarães, ex-bastonário da Ordem dos Médicos.

Quanto ao PS, o partido que perdeu mais deputados, vê regressar o antigo parlamentar Francisco Assis e também a ex-secretária de Estado Elza Pais. Vários membros do anterior Governo transitaram para deputados, tais como Mariana Vieira da Silva, Ana Mendes Godinho, José Luís Carneiro ou ainda Fernando Medina.

O Chega foi o partido com o maior número de estreantes, contando com nomes como António Pinto Pereira, ex-PSD, Cristina Rodrigues, ex-PAN, o antigo secretário de Estado do PSD Henrique de Freitas, ou ainda a vice-presidente do partido Marta Silva.

No Bloco de Esquerda estreia-se a ex-eurodeputada Marisa Matias.

No Livre, três quartos da bancada são estreantes, incluindo a líder parlamentar Isabel Mendes Lopes.

Quanto à bancada da Iniciativa Liberal, destaca-se a estreia de Mariana Leitão, a nova líder parlamentar dos liberais.

Formação

58% dos deputados têm o grau de licenciado.

Fontes: Parlamento.pt; SGMAI