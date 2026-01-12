Nuno Melo diz que espera que EUA se "comportem como aliados"

"O que se espera dos aliados é que se comportem como aliados e os Estados Unidos são um aliado fundamental na NATO e espero bem que assim possa continuar a ser por muitos e bons anos", disse Nuno Melo à Lusa à margem da celebração dos 236 anos da cerimónia comemorativa do dia da Academia Militar em Lisboa.

O ministro da Defesa sublinhou que o desejo é de paz, sobretudo na Europa, e que para isso "há que valorizar a NATO e ter palavras que são de união e não palavras que são de rutura"."O facto é que a NATO vence a Guerra Fria não por ser NATO, foi por ser política e operacionalmente forte e por contar com os aliados que tem", adiantou., admitindo apenas que a NATO reúne frequentemente e que "todos os temas podem ser tratados".O ministro da Defesa fez questão ainda de assinalar os 236 anos da Academia Militar sublinhando a inversão do balanço de entradas e saídas de pessoal nas Forças Armadas."Temos hoje muitos mais militares a entrarem nas Forças Armadas nos três ramos do que a saírem", disse, defendendo que "quando se investe e se faz o que está certo, os bons resultados também acontecem"."Uma queda persistente de 15 anos ser invertida ao fim de tão pouco tempo, eu acho que é realmente notável e isso deve ser assinalado", afirmou referindo-se ao tempo de mandato do Governo."Os Estados Unidos reiteraram novamente o desejo de tomar posse da Gronelândia, algo que a coligação governamental não pode aceitar de maneira nenhuma", afirmou o governo num comunicado.O governo autónomo gronelandês acrescentou que pretende reforçar a integração da defesa do território no quadro da Aliança Atlântica, na sequência do apoio expresso por vários Estados-membros.Berlim também confirmou hoje que a NATO está a discutir um possível fortalecimento da segurança no Ártico.No domingo, Trump reiterou que os EUA vão apoderar-se "de uma forma ou de outra" da Gronelândia, alegando precisar de um "título de propriedade" sobre o território.No início da semana, o Presidente norte-americano reconheceu que podia ter de escolher entre a preservação da integridade da NATO e o controlo da Gronelândia.As declarações de Trump têm provocado crescente preocupação entre os aliados europeus e reforçado o debate sobre a importância estratégica do Ártico no quadro da segurança euro-atlântica.Trump utilizou a Rússia e a China como argumento para justificar a suposta necessidade de uma anexação da Gronelândia.