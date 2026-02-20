Nuno Melo diz que não fala sobre utilização da Base das Lajes porque não é da sua tutela

"Eu acho que é hoje claro que existe um protocolo entre Portugal e os Estados Unidos da América para a utilização da Base das Lajes e a Defesa Nacional não tem que autorizar a utilização da Base das Lajes, embora entregue à Força Aérea, porque essa utilização não tem a ver com os Estados Unidos, mas resulta desse protocolo", disse Nuno Melo.

O ministro falava aos jornalistas após questionado sobre um maior movimento de aeronaves militares dos norte-americanos na Base das Lajes, na ilha Terceira, num contexto em que crescem as tensões entre os EUA e o Irão.

À margem da assinatura do contrato para a venda de quatro navios da Marinha Portuguesa à República Dominicana, o governante, que também é líder do CDS-PP, insistiu que as informações sobre a utilização da Base das Lajes não são da responsabilidade da Defesa Nacional, estando entregues a outra área de tutela, numa alusão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"E eu tenho esta coisa de não gostar de falar de outras áreas de tutela. Também não gosto muito quando, noutros tempos, outras áreas de tutela falavam da Defesa Nacional porque eu acho que quem tem que falar da Defesa Nacional é o ministro da Defesa Nacional", afirmou.

A Lusa perguntou na quarta-feira, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, se foi informado pelos EUA dos recentes movimentos naquela base açoriana, mas não obteve resposta.

Hoje, Nuno Melo disse que Portugal está sempre focado na paz e que, quando reforça as Forças Armadas, é a pensar na paz e não na guerra.

"A guerra nunca é uma boa notícia, nunca é uma coisa boa. E o que desejamos é que a diplomacia, desde logo, siga sempre o seu curso e, através da diplomacia, os conflitos entre as nações possam ser resolvidos", apontou.

E quando os conflitos não são resolvidos, por vezes, as guerras acontecem, disse, acrescentando que a guerra nunca é desejo de ninguém.

A Base das Lajes registava, na quarta-feira à tarde, um maior movimento de aeronaves militares dos EUA, constatou a agência Lusa no local.

Segundo a cadeia televisiva CNN e o jornal The New York Times, os militares norte-americanos estarão preparados para lançar um ataque contra o Irão nos próximos dias, embora o Presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não tenha tomado uma decisão final sobre a autorização de uma eventual operação.

Os EUA e o Irão concluíram uma segunda ronda de negociações na terça-feira, na Suíça, sem uma aproximação entre os dois países.