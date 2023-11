O caso Influencer e a crise política. O que pensam os portugueses

Quando questionados sobre a melhor opção para o país depois da operação Influencer que acabou por levar à demissão do primeiro-ministro,Por outro lado, 20 por cento dos inquiridos eram favoráveis a um novo governo do PS liderado por Mário Centeno.Seis por cento não sabem ou não respondem à questão de eleições antecipadas ou novo governo liderado pelo Partido Socialista.. Doze por cento acham que não e seis por cento não sabem ou não respondem.A maioria dos inquiridos, 20 por cento têm uma opinião contrária e seis por cento não sabem ou não respondem.e outros38 por cento afirmam que sim. Nove por cento não sabem ou não respondem.

Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 15 e 24 de novembro de 2023. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1102 inquéritos válidos, sendo 41% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 31% da região Norte, 20% do Centro, 33% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 5% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base no recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 31%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1102 inquiridos é de 3,0%, com um nível de confiança de 95%.