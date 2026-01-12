O denúncia de assédio e os cenários da segunda volta: o dia que abalou a campanha de Cotrim



"Há política, há política suja e depois há isto. É absolutamente inadmissível, não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira e isso só acontece porque, de facto, há gente com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não nos vão amedrontar, vou até ao fim para apurar quem pôs isto a circular e porque é que mente desta forma descarada", acrescentou.



A tarde foi turbulenta para Cotrim de Figueiredo, mas já a manhã se tinha revelado agitada, por conta das declarações sobre André Ventura e os cenários pós 18 de janeiro. Questionado sobre quem apoiaria, caso não seguisse para a segunda volta, o candidato liberal não excluiu nenhuma hipótese - e essa afirmação sacudiu o dia dos presidenciáveis. À pergunta "votará em qualquer candidato contra António José Seguro", Cotrim respondeu "não excluo qualquer candidato, mas teria de fazer uma reflexão profunda sobre que candidatos vamos estar a falar". E disse mais: "o André Ventura dos últimos quatro dias eu não conheci". O que é que isso quer dizer? "Quer dizer que moderou o discurso e parece, esse sim, um político diferente". Mas admitiria votar em André Ventura, se fosse contra Seguro? "Teria de fazer uma reflexão muito grande, não excluo ninguém". Tem perfil para Presidente da República, André Ventura? "Não excluo ninguém, nesta altura".



À tarde, o candidato liberal tentou retratar-se, num vídeo publicado nas redes sociais. "Eu disse que votaria André Ventura? Não disse. Fui pouco claro, assumo. Eu gosto sempre de responder às perguntas dos jornalistas. O que eu disse é que não me comprometia com o apoio a nenhum candidato na segunda volta. É óbvio que não quero André Ventura como Presidente da República. Eu acredito que quem vai à segunda volta somos nós", escreveu no Instagram.



João Cotrim de Figueiredo tem desaconselhado o voto no candidato apoiado pelo Chega - diz que votar em André Ventura é eleger António José Seguro, dada a taxa de rejeição de Ventura. Hoje, no mercado do Fundão, falou, sem nomear, dos candidatos que "só berram e não apresentam soluções". Isso já foi depois de uma conversa com a vendedora Belmira, que começou irritada, a falar de imigrantes, e que acabou a prometer o voto em Cotrim: "Deus queira que você ganhe, dou uma esmola à nossa senhora de Fátima". Para Cotrim, tudo estará bem, se acabar bem.

O liberal nega tudo. Questionado pelos jornalistas, Cotrim de Figueiredo fala em mentiras e em jogo político., afirmou o candidato.