O dia seguinte: sondagem afasta nuvem negra da campanha de Cotrim

Ao som de AC/DC, João Cotrim de Figueiredo entrou animado no jantar de campanha, em Coimbra. Bandeiras de Portugal no ar, muitas palmas, e uma afirmação a marcar a toda a intervenção do candidato: "aqui estou, de pé, inteiro, pronto para a luta, pronto para fazer história convosco".





O candidato liberal entrou decidido a limpar qualquer estilhaço das notícias dos últimos dias. Falou de "campanhas rasteiras", de "ataques vis", de "gente desesperada a tentar suster um voto que não lhe pertence, que já lhe escapou". E, por isso, uma promessa: "os que julgam que me conseguem desmoralizar com estes ataques vis e esta campanha suja, desenganem-se".





Animado pelos estudos de opinião, João Cotrim de Figueiredo apresenta-se como o único capaz de derrotar António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS. Outros, disse, perderam a oportunidade. "Marques Mendes já está fora da corrida", previu o candidato, que acredita, também, que Gouveia e Melo já não conta. Cotrim acredita que está nele, por isso, "o voto útil".





A disposição da comitiva liberal, neste encontro com mais de 200 inscritos, revelou-se muito diferente da disposição da manhã. Ainda em Viseu, na primeira ação do dia, num lar de idosos,o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal não escondeu o desconforto.





Enssombrado pelas declarações que prestou sobre os cenários da segunda volta, em que não afastou a hipótese de votar em André Ventura - caso não esteja entre os dois primeiros; e pelo caso de assédio que começou a circular nas redes sociais, João Cotrim de Figueiredo assumiu "revolta" e uma vontade de transformar esse sentimento em força. "Estas primeiras horas da manhã - hoje levantámo-nos todos mais cedo, estivemos juntos, e foi notável, até emocionante, a forma como a equipa se juntou, numa parte em solidariedade para comigo e para com a minha dor, e em parte em solidariedade com o projeto, pelas ideias que estamos a defender e pela candidatura, que merece ir à segunda volta e que não pode ser afetada. Seria o pior que podia acontecer é que quem acha que ganha alguma coisa com este tipo de manobras ser beneficiado com um baixar de braços ou uma desistência. Não: forças redobradas, querem-nos abater, é bom sinal, quer dizer que estamos a fazer sombra a alguém", afirmou.





Cotrim garante que, na turbulência de segunda-feira, nunca pensou em desistir da corrida e as centenas de mensagens de apoio que diz ter contabilizado dão-lhe mais força para continuar. O jantar de campanha em Coimbra parece ter sido o virar de página que a candidatura precisava.





Esta quarta-feira é um novo dia, mesmo que o candidato continue sem verbalizar que não apoiará Ventura numa segunda volta em que ele próprio não esteja.