Política
Presidenciais 2026
"O voto na Catarina é o voto mais seguro que existe", defende José Manuel Pureza
Ao almoço, várias figuras do Bloco de Esquerda juntam-se a Catarina Martins.
Foto: Marcos Borga, Lusa
As filas para o arroz de pato chegavam quase à rua. Mais de 400 pessoas juntaram-se para manifestar o seu apoio a Catarina Martins.
Famílias com crianças, jovens e menos jovens e muitos nomes sonantes ligados ao Bloco de Esquerda, como Francisco Louçã e Luís Fazenda, estiveram presentes.
Joana Manuel, ex-candidata independente em listas da CDU, foi a porta-voz da deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira que por motivos de saúde não pode estar presente.
Em duas folhas A4, a ativista que também apoia Catarina Martins, leu a mensagem da socialista que destaca todas as lutas da candidata ao longo dos últimos anos.
"E agora pensem bem no que a Catarina Martins já fez na vida dela. Que mulher! Que Presidente da República!", disse.
José Manuel Pureza, o novo coordenador do Bloco de Esquerda, falou contra a brutalidade que impera no mundo e concluiu: "O voto na Catarina é o voto mais seguro que existe".
A caravana da candidata sobe no mapa, este domingo, passa por Coimbra e vai até ao Porto.