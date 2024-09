Observatório Permanente da Justiça critica a intervenção da PGR no Parlamento

Lucília Gago referiu que mais de dois terços dos magistrados do Ministério Público (MP) são mulheres e que esse valor que sobe para os 90% no caso das procuradoras com menos de 30 anos.Na leitura da Procuradora-Geral, esse é um fator de constrangimento em caso de gravidez, licença parental ou licença de amamentação.Conceição Gomes considera que esse tipo de discurso tem de ser combatido.A coordenadora do Observatório Permanente de Justiça entende que o diagnóstico tem de ser mais certeiro quando se aborda o problema da falta de meios.Na audição desta manhã, no Parlamento, Lucília Gago foi confrontada, várias vezes, com o recurso a escutas telefónicas prolongadas.A procuradora-geral garantiu que o MP só usa esse meio de obtenção de prova quando ele é mesmo essencial e avisou que uma eventual revisão da lei das escutas pode até fazer cair algumas investigações.Conceição Gomes defende que se há abusos, como alegadamente tem havido, é preciso agir em conformidade e essa deve ser uma missão da Assembleia da República.