Odete Santos. Paulo Raimundo destaca "dedicação extraordinária" de "uma mulher de Abril"

O dirigente comunista frisou ainda o “papel único naquilo que é a luta pela emancipação da mulher” desta figura emblemática do PCP.



“Uma mulher que depositava toda a sua paixão na forma de ser na batalha política, na batalha ideológica, e também a transportava para a sua vida, dedicada à arte, à cultura”, declarou à RTP.



Para Paulo Raimundo, a irreverência de Odete Santos vinha de “um sentido de justiça e de combate pela justiça, contra a desigualdade”.



O líder do PCP relembrou ainda uma manifestação estudantil contra as propinas que teve lugar na Assembleia da República e durante a qual Odete Santos foi à varanda, sendo saudada com um grito pelos estudantes.



“Os estudantes gritavam e salta Odete, e salta Odete, e a Odete saltou. Aquilo criou uma ligação muito profunda, muito natural”, contou.