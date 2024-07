A comitiva do PCP esteve reunida com o Governo, de quem ouviu os pressupostos que estarão na base da elaboração da proposta de Orçamento do Estado. À saída, Paulo Raimundo disse que "são pressupostos aos quais nos opomos frontalmente".

Os comunistas transmitiram ao ministro das Finanças quais os pontos que consideram essenciais, não coincidentes com os do executivo. “Viemos embora”, disse, garantindo que o partido fará um combate político e social ao que se antevê do Orçamento do Estado.



Paulo Raimundo reiterou que não têm nenhuma expetativa para o documento, como anteviam.