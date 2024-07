OE2025. Ventura acusa PS de jogadas de bastidores

André Ventura acusa o PS de jogadas de bastidores sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano. O presidente do Chega garante que no partido que lidera tudo é feito às claras.

André Ventura reuniu-se com a Liga dos Bombeiros Portugueses. Quer ver no próximo orçamento medidas que considera urgentes, como o aumento do valor hora ganho por cada bombeiro.



Quer ainda que seja criada uma carreira para os bombeiros. O presidente acusa o anterior e o atual governo de não resolverem uma situação que se arrasta há muito tempo.



Sobre o orçamento, André Ventura avisa Luís Montenegro que os negócios com o PS costumam não dar um bom resultado.