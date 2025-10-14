OE2026. Carneiro vai propor à Comissão Política do PS abstenção na generalidade

Esta reunião do órgão do partido vai decorrer esta noite na sede do PS, em Lisboa, depois de o líder socialista ter estado a ouvir o grupo parlamentar precisamente sobre a proposta orçamental entregue a semana passada pelo Governo na Assembleia da República.





A Comissão Política Nacional do PS debate esta terça-feira os resultados autárquicos e posição sobre OE2026 Quando a proposta foi entregue, ainda durante a campanha para as autárquicas, José Luís Carneiro já tinha aberto a porta à viabilização do OE2026, assegurando então que respeitaria e honraria a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política".

no debate do Orçamento do Estado para 2026, mas insistiu na necessidade de aumentar as pensões mais baixas "de forma duradoura e estrutural".José Luís Carneiro decidiu ouvir a Comissão Política Nacional do PS sobre a decisão final a tomar quanto ao OE2026, servindo a reunião desta noite também para analisar os resultados eleitorais das eleições autárquicas de domingo.